جون طلعت: تعيين توكل كرمان في الإشراف على فيسبوك «مهزلة»

دعا جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، البرلمانيين العرب إلى البدء في تحرك جماعى تحت مظلة البرلمان العربى للاعتراض على ما أسماه مهزلة تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمى على محتوى "فيسبوك" و"إنستجرام".ووصف جون طلعت هذه الخطوة بالمستفزة لجموع الشعب العربى، نظرا لأن توكل كرمان هى واحدة من الشخصيات التى ارتبط اسمها بعملية التخريب فى المنطقة العربية، وهى إحدى الأدوات التى يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.وأكد أنه لا يخفى على أحد حجم الكراهية والحقد الذى تكنه توكل كرمان لمصر ودول محور الاعتدال فى العالم العربى، وبالتالى فإن وجودها فى هذا الكيان يبعث برسالة سلبية للغاية للمواطن العربى قبل الحكومات لأن المواطن كان هو المتضرر الأول من التحركات الهدامة التى استهدفت تدمير كيان الدولة الوطنية فى المنطقة.كما أكد جون طلعت أنه بالنسبة للحالة المصرية، فإن التحالف المعلن بين توكل كرمان وجماعة الإخوان الإرهابية هو سبب يدعم من رفضنا لتعيين مثل هذه الشخصية فى هذا المنصب، معتبرا أن إدارة الفيسبوك بهذا الاختيار تعلن انحيازها السافر ضد المواطن العربى.وقال: "المنطقة العربية تزخر بالعديد من الشخصيات التى تحظى بالاحترام من الجميع أو على الأقل لا يوجد خلاف بشأنها، وكان الأجدر بإدارة الفيسبوك أن تختار واحدا من هؤلاء لهذه المهمة".