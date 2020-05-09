حالات الإصابة بكورونا فى الهند تقترب من 60 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند بنسبة 5.9 بالمائة عن أمس الجمعة، لتصل إلى 59695، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في الهند 1985، بينما المتعافين 17887، ومر حوالي 14 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في الهند، حسب وكالة "بلومبرج" اليوم السبت.