«حساسين» يطالب بتفعيل قرار إنشاء مجلس أعلى للصحة

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل القرار الذي أصدره بإنشاء مجلس أعلى للصحة في البلاد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد إستراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار جاء فى توقيت مهم ومناسب خاصة فى ظل مواجهة مصر والجيش الأبيض لأزمة فيروس كورونا.وناشد النائب رئيس الوزراء اتخاذ مجموعة من القرارات، فى مقدمتها تكليف خريجى دفعة كليات الصيدلة عام 2018 والبالغ عددهم 14 ألف صيدلى؛ للاستعانة بهم فى مواجهة فيروس كورونا، خاصة أن هناك عجزا داخل أعداد الصيادلة بالمنشآت الصحية.وأكد أنه فى ظل رغبة تطوع مختلف التخصصات الطبية للمساهمة فى الجهود الكبيرة والجبارة التى يبذلها جميع المسئولين بالمنظومة الصحية المصرية لمواجهة فيروس كورونا، فإنه من الأولى الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة 2018 من خلال إصدار قرار بتكليفهم.