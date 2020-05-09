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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: ألمانيا تدعم الفن والثقافة لمواجهة تداعيات كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 12:30 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعم حكومتها الفن والثقافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل- في مقطع مصور نشر اليوم السبت: "أعرف ما نفتقده من فنون بسبب كورونا، وهناك كثير من المشاهدين الذين ينتظرون العروض الثقافية والفنية"، لافتة إلى اهتمام حكومتها بضمان استمرار الحياة الثقافية.

وأضافت ميركل أن الحكومة الفيدرالية دائمًا تنظر في احتياجات الفنانين والصناعات الإبداعية في برامج مساعدتها وتستهدف مساعدتهم، مشددة على ضرورة أن يظل "المشهد الثقافي مستمرًا" حتى بعد التغلب على الوباء، لمواجهة التراجع الكبير الذي حدث جراء تداعيات كورونا.

ورحبت المستشارة الألمانية بالعديد من الأفكار الجديدة للثقافة في الفضاء الرقمي، لافتة إلى أن هناك عددًا من المبادرات سيتم اتخاذها فيما يخص المتاحف والنصب التذكارية وفتحها وفقًا لقواعد وقائية معينة.

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