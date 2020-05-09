559 مليار جنيه إجمالي النقد المصدر من «المركزي» في نهاية فبراير

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي حجم النقد المصدر من البنك المركزي إلى 559 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020، مقابل 552 مليار جنيه خلال يناير 2020، و544 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.وسجل إجمالي النقد المصدر من فئة الـ200 جنيه ما قيمته 363 مليار جنيه، ومن فئة 100 جنيه 153.8 مليار جنيه، ومن فئة 50 جنيها 24.7 مليار جنيه، ومن فئة 20 جنيها 6.4 مليار جنيه، ومن فئة 10 جنيهات 5.2 مليار جنيه، ومن فئة 5 جنيهات 3.2 مليار جنيه، ومن فئة جنيه 1.6 مليار جنيه، ومن فئة 50 قرشا 525 مليون جنيه، ومن فئة 25 قرشا 176 مليون جنيه.