المغرب: 162 إصابة جديدة بكورونا

كشفت شبكة المختبرات الطبية الوطنية المغربية عن تسجيل 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5873 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعادها، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 56134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس منذ أمس ليظل إجمالي الوفيات 186 حالة.وأضح أنه تم تسجيل 65 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الكلي لحالات التعافي 2389.