وكيل وزير التعليم لشئون التربية الخاصة تتفقد تسليم الأبحاث بالمدارس

تفقدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التربية الخاصة، صباح اليوم، مدارس الابتدائية والإعدادية بإدارة المطرية التعليمية بالقاهرة، ولذلك لمتابعة عملية تسليم المشروعات البحثية فى أول أيام التسليم.جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائبه الدكتور رضا حجازي، بمرافقة الدكتورة مي شاهين مدير عام الإدارة، ومديري عام التعليم الابتدائي والإعدادي بمديرية القاهرة.يذكر أن اليوم بداية التسليم لصفوف النقل، للصف الثالث الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن بداية الأسبوع الماضي، عن طرق رفع المشروعات البحثية، المقررة تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم وحتى السبت المقبل، سواء على منصة أدمودو أو التسليم اليدوي للمدرسة.