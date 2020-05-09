نجلاء بدر من كواليس «الفتوة»: ورايا جيش (صورة)

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الفتوة" المعروض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك.وعلقت نجلاء بدر على الصورة، قائلة: "جميلة من مسلسل الفتوة على قناة الحياة.. أنا ورايا جيش وبحبهم قووووي".مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميًا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، وإنعام سالوسة.