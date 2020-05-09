ألمانيا: 8.2% من الشركات المتوسطة شطبت وظائف فى مواجهة كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي ظهور الشركات المتوسطة في ألمانيا بمظهر قوي بشكل عام حتى الآن رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء جائحة كورونا.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مصرف "دي زد" بين 1043 شركة متوسطة في أبريل الماضي أنه في الوقت الذي قدمت فيه 21% من هذه الشركات طلبا للحصول على قروض تنمية، وقلصت 54,5% منها أوقات دوام العاملين بها، فإن 8,2% فقط لجأت إلى شطب وظائف لمواجهة تداعيات الأزمة.وأوجز أوفه برجهاوس، عضو مجلس إدارة بنك "دي زد" النتائج بقوله: "من الأمور السارة أن تظهر الشركات المتوسطة روحًا قتالية رغم الظروف الصعبة في بيئة السوق، وأن تبحث غالبيتها عن بدائل من أجل الحفاظ على إيراداتها"، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات أعادت هيكلة إنتاجها، على سبيل المثال، كما ساعد الاحتياطي الكبير نسبيًا لرأس المال، الشركات المتوسطة في الأزمة الراهنة.ورغم ذلك، أشارت تقديرات خبراء الاقتصاد بالمصرف إلى أن الكثير من هذه الشركات ستحتاج إلى "دعم حكومي حتى لا تضطر إلى إشهار إفلاسها" بسبب الانكماش الاقتصادي.وبينما كان أكثر من 75% من الشركات المتوسطة الألمانية تصنف وضع أعمالها قبل الإغلاق بـ" الجيد" أو "الممتاز"، فإن 50% فقط منها تصنفه الآن بـ" الجيد".وأوضح الاستطلاع أن الشركات التابعة لقطاع صناعة المعادن والآلات والسيارات، بالإضافة إلى شركات الخدمات لديها قلق كبير على نحو خاص حيال تداعيات الأزمة.وأكد القائمون على الاستطلاع وجود نقاط مضيئة أيضًا، حيث أشاروا إلى أن الآثار السلبية للأزمة لم تظهر حتى الآن على قطاع البناء، وأضافوا أن الحال تبدو جيدة نسبيًا أيضًا بالنسبة لشركات صناعة الكيماويات والدوائيات والبلاستيك، مضيفين "جائحة كورونا أثرت بوجه عام على الشركات المتوسطة كما لم تؤثر عليها أي أزمة من قبل".كان بنك "كيه إف دبليو" للتنمية قد أعلن مؤخرًا، وفقًا لاستطلاع، عن تراجع قيمة المبيعات بالنسبة لـ58% من الشركات المتوسطة في ألمانيا، والبالغ إجمالي عددها نحو 3,8 مليون شركة، في مارس الماضي.وأوضح البنك أن شركات متوسطة وصغيرة تكبدت، في المتوسط، حوالي نصف العائدات المعتاد أن تحققها في هذا الشهر.وذكر البنك أن الشركات المتوسطة بوجه عام خسرت نحو 75 مليار يورو أي ما يعادل 2% من إجمالي قيمة مبيعاتها السنوية.