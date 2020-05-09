توريد 90 ألف طن قمح ورفع الطاقة التخزينية إلى 212 ألفا بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الشون والصوامع بنطاق المحافظة استقبلت حتى اليوم ٩٠ ألف طن من محصول القمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الجارى.وأوضح المحافظ فى تصريحات صحفية، أن المستهدف هذا الموسم من المحصول يبلغ 183 ألف طن، وأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لاستقبال القمح من المزارعين وتم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة.وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.كما كلف مسئولي الصوامع بالقليوبية برفع الأنظمة التى تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون، للحفاظ على الأقماح المخزنة بها طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.