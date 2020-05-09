لماذا تتجه «الصحة» لزراعة أشجار الليمون بمستشفيات الحميات؟

"رب ضارة نافعة"، جملة بدأ تطبيقها على معجزات كورونا بعيدًا عن الجانب الخطر للفيروس الذي أصاب العالم بالرعب، بسبب عدد الوفيات، فمن فوائد هذه المحنة، زيادة الاهتمام بمستشفيات الحميات، التي عانت في وقت سابق من الإهمال، ليكون التركيز الأكبر عليها في الوقت الحالي، كونها حائط الصد الأول لكورونا.ومن ضمن مظاهر الاهتمام، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والزراعة لغرس عدد من الأشجار المثمرة والأطول أعمارًا في الأرض والأقل استهلاكًا للمياه ومنها (الليمون، الزيتون، التين، بمستشفيات الحميات والصدر، بهدف تشجير وتجميل وزيادة المساحات الخضراء بها.لكن التساؤل، لماذا الاهتمام بالمساحات الخضراء، وزراعة تلك الأنواع على وجه التحديد؛ وهو ما يرد عليه خبراء وأطباء،بأنه يمثل فوائد جمة على صحة المرضى في تلك المستشفيات، تحسين الصحة النفسية للحالات، وهي من أولى خطوات رفع نسبة المناعة، أحد أهم علاجات كورونا في كثير من الحالات.وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن من أهداف البروتوكول تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الصدر والحميات لتصبح عزل بشكل تدريجي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف "مجاهد"، في تصريحاته، أن هذه المبادرة تساهم في تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته، لأن الأشجار لها دور حيوي في التصدي للتغيرات المناخية، زيادة نسبة الأكسجين في الهواء، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حرصًا على إيجاد مناخ صحي للمرضى يساهم في تحسين حالتهم الصحية.ويرى مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المساحات الخضراء تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض النفسية والاجتماعية والعقلية، أيضًا أمراض نقص المناعة والحساسية والسمنة، أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والسرطان، مضيفًا أنها مهمة أيضًا لزيادة النشاط البدني.ولفت "بدران" في حديثه مع "الدستور" إلى أن المساحات الخضراء ترفع مناعة الجسم ضد الإصابة بالأمراض، فهي تقلل من التعرض للتوتر والغضب والاكتئاب، كما تساعد على زيادة فيتامين" د "، الذي نقصه له علاقة وثيقة بزيادة معدل الإصابة بالاكتئاب.فيما أشارت الدكتورة صبا زوباري، أخصائية التغذية، ف حديثها مع "الدستور" إلى أن زراعة شجر الزيتون له آثار مفية، معللة أن ورق الزيتون له فوائد مضادة للفيروسات، فهي تقلل من أخطار التعرض للإصابة بنزلات البرد والكثير من التهابات الجهاز التنفسي، وفي ظل "كورونا" الحالي تظهر أهمية إدخال هذا العشب في حياتنا اليومية، فمثلًا شاي أوراق الزيتون يوقف التكاثر الفيروسي في الخلايا.في مقال نشرته صحيفة "Chinese Journal of Infection Diseases"، تبين أن تناول مرضى فيروس كورونا المحتجزين في المستشفيات جرعة كبيرة من فيتامين سي ساهم في العلاج بشكل فعال، كما أدى إلى تحسن وظائف الرئة لديهم، مشيرة إلى إحصائية حول مساهمة هذا الفيتامين - قالت إن وجوده في البرتقال والليمون كأحد العناصر التي تحتوي على هذا الفيتامين- في تخفيض فترة حاجة مرضى "كورونا" إلى أجهزة التنفس الصناعي، فقلت مدة بقائهم بوحدة العناية المركزة بنسبة 8%، وانخفضت فترة حاجتهم إلى أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 18.2%.