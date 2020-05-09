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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتفقد عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة

السبت 09/مايو/2020 - 12:07 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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◄مدبولى يؤكد أهمية هذه المشروعات فى تيسير الحياة على المواطنين ودفع حركة نقل البضائع وتقليل زمن الرحلات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية، عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق "بنها المنصورة"، والذى يبلغ طوله 73 كم.

وخلال الجولة التى رافقه فيها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، كوبري كفر شكر، والذي تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة به، وكذا ما يتعلق بكباري صهرجت وبشلا وطنامل، وفتحها أمام حركة المرور.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء كوبري اسنيت، بكفر شكر، والذى تم الانتهاء من اعمال اتجاه بنها المنصورة بطول 912م بالكوبري، وفتحه أمام حركة مرور السيارات، وجار العمل على الانتهاء من الاتجاه القادم من المنصورة إلى بنها بطول 650م، والمخطط الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 281 مليون جنيه.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول مشروع رفع كفاءة طريق بنها المنصورة، حيث أشار إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ 1.317مليار جنيه، موضحًا ان نسبة تنفيذ الـ5 كبارى التي يشملها المشروع بلغت 96.8%، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 78%، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية الشهر القادم، مضيفًا ان الانتهاء من 96.8 ٪ من كباري المشروع ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، كما ساهم ذلك فى تخفيض استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

وأشار وزير النقل خلال الشرح إلى أن مشروع طريق بنها المنصورة يشمل أيضا تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات، مضيفًا انه بالانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا الى ان رفع كفاءة طريق بنها المنصورة سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

كما تفقد رئيس الوزراء عقب ذلك مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وفى هذا الصدد أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحًا أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وأن طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفا أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) سيتم البدء في تنفيذها فورًا، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير النقل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد 7 كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهي كباري (قلما - الشرقاوية - طوخ طنبشا- دسونس أم دينار - جنبواي - كفر الدوار -كوم اشو) بإجمالي تكلفة تصل إلى مليار و39مليون جنيه، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

وأكد وزير النقل على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحًا أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات الكبرى فى مجال النقل، فى تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، ومن هنا تأتى ضرورة استمرار وتيرة العمل فى كل المواقع، لتحقيق الفائدة لعموم المصريين، خاصة مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

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