سويسرا: إصابات كورونا تتخطى حاجز 30 ألفًا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا 30207 حتى الساعة 7.30 صباحا في زيورخ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج، ونشرت اليوم السبت.وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1823 بينما تماثل للشفاء 26100 شخص.وقد مر نحو عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.