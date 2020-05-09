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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية عن عودة السياحة الداخلية فى مصر: «رسالة أمان»

السبت 09/مايو/2020 - 01:30 م
السياحة الداخلية
السياحة الداخلية
هدير سند
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أشادت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية بقرار الحكومة المصرية بشأن استئناف الرحلات السياحية الداخلية مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية في الفنادق والمطاعم للحفاظ على سلامة جميع الموظفين في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة السياحة الداخلية بمصر يمكن أن تبعث رسالة أمان إلى السياح الأجانب من مختلف دول العالم خصوصًا مع اتجاه عدد من الدول لرفع قيود السفر التي تم فرضها كجزء من التدابير لمحاولة وقف انتشار الوباء.

وأوضحت أن الحكومة وافقت على عدد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة، ووفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، حيث سيُسمح للفنادق بالعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية حتى الأول من شهر يونيو القادم، وإذا تم الالتزام بضوابط الإقامة في الفنادق في هذه الحالة من الممكن أن تصل النسبة إلى 50%.

ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة والآثار خالد العناني قوله إن المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ "أكثر صحة وأقل خطور من المدن الكبيرة المزدحمة"، لافتة إلى أن الدولة حريصة على تخفيف الأثر السلبي للوباء على قطاع السياحة وموظفيها.

وأضافت أن قرار عودة السياحة الداخلية نال تأييد العديد من مسئولي قطاع السياحة ونواب البرلمان، نظرًا لأن قطاع السياحة هو المصدر الرئيسي للدخل في الدولة ويعمل به أكثر من 13 مليون مصري بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقلت الصحيفة عن هشام الشاعر، عضو غرفة السياحة في الاتحاد المصري للسياحة، قوله "إن قرار الحكومة سيعيد قطاع السياحة إلى الحياة، وإن الالتزام بتنفيذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا سيبعث برسالة أمان إلى السائحين الأجانب".

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