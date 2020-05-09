السويد: أزمة كورونا تظهر الحاجة لتعزيز التعاون الأوروبي

ذكر رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، اليوم السبت، أن وباء فيروس كورونا يظهر أهمية الاتحاد الأوروبي والتخطيط للمستقبل.وكتب لوفين، في مقال رأي في صحيفة "داجنز نيهتر" اليومية التي تصدر في ستوكهولم يقول: "مما لا شك فيه أن التضامن والتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي فشل أحيانا في بداية أزمة فيروس كورونا".وأضاف: "لكن بعد التغلب على المشكلات الأولية، أثبت التعاون الأوروبي أنه قوي حتى وقت الأزمة.. دعونا الآن نضمن استمرار التعاون الأوروبي على نحو أكبر في المستقبل، وفور انتهاء الوباء، ستبقى قضايا مهمة مثل المناخ والاقتصاد وأمننا".ويصادف اليوم السبت "يوم أوروبا" في مختلف أنحاء التكتل.وتابع: "شهدت أوروبا الكثير من الأزمات على مدار السنوات، حرب ودمار وأمراض فتاكة وأزمات مالية وبطالة جماعية وإغلاق الحدود، لقد تغلبنا عليها جميعا في النهاية، لقد تعلمنا من أزمات سابقة أن التعاون هو أفضل علاج.. نحتاج إلى اتحاد أوروبي قوي، حيث تتضافر جهودنا مع بعضنا البعض".