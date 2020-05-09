بحوث الصحراء تتواصل مع الفئات المستهدفة بسيناء لتنفيذ المشروعات التنموية

قالت الدكتورة فاطمة علي رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، إن الشعبة حريصة على دورها الإرشادي في سيناء وفي ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت في تصريحات للدستور، إن دور الشعبة يشمل التواصل المستمر مع الفئات المستهدفة في سيناء للوقوف على المشروعات التنموية وإعطاء كل النصائح والإرشاد والتعريف والتعليم على إعداد الوجبات الرمضانية وكيفية تصنيع المشروبات والأغذية المختلفة في المنازل وذلك من خلال باحثي وحدات التصنيع الغذائي بالمركز.وأشارت إلى أن المركز حريص على نشر الوعي الغذائي بين المواطنين وكيفية تصنيع غذاء صحي آمن في المنازل لتخفيف العبء على كاهل المواطن السيناوي نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق خاصة في مناطق سيناء، وتقديم غذاء صحي وآمن واقتصادي ورصد كل العادات الخاطئة وتجنبها والأطعمة التي يجب تجنبها دون الأخرى، بالإضافة إلى تصنيع كل المنتجات التي تحرص الأسرة على تناولها في شهر رمضان وما بعد رمضان.