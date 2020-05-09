رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ للنائب العام يطالب بضبط الصحفي الكويتي مبارك البغيلي

السبت 09/مايو/2020 - 12:03 م
مبارك البغيلي
مبارك البغيلي
حسام التمساح
طباعة
تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، قيد تحت رقم 19650 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى، طالب فيه بضبطه وإحضاره وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة لإساءته المتعمدة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، والتطاول على الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون، والتحريض ضد المواطنين المصريين المتواجدين فى دولة الكويت.

واستند محمود، فى بلاغه المقدم ضد الصحفى الكويتى المذكور، إلى التصريحات التى يكتبها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، والتى يتطاول فيها على مصر وشعبها، ويحرض على استخدام العنف ضد المصريين الموجودين فى الكويت، ووصفهم بأوصاف غير لائقة، كما اتهم محمود الصحفى المذكور بأنه يتعمد الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال تصريحاته العنصرية، مشيرا إلى أن المقدم ضده البلاغ، والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية منذ وقت طويل، يتلقى تعليمات من قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى للإساءة لمصر ومؤسساتها وقياداتها والتطاول عليها والتحريض ضدها لتشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية، مضيفا أن الصحفى المذكور يتلقى تمويلات مالية مشبوهة لارتكاب تلك الجرائم فى حق الدولة المصرية ومواطنيها، وأن تصريحاته أثارت استهجان الرأى العام لتطاوله على مصر وقياداتها والتحريض ضدها.

وطالب محمود، فى ختام بلاغه وبصفة عاجلة، إصدار أمر ضبط وإحضار ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى لإساءته للدولة المصرية والتحريض ضد مواطنيها، وإدراجه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه حال وصوله للأراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هشام طلعت مصطفى يفجر مفاجأة عن إعلان مدينتى

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرازق

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»