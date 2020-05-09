بلاغ للنائب العام يطالب بضبط الصحفي الكويتي مبارك البغيلي

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، قيد تحت رقم 19650 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى، طالب فيه بضبطه وإحضاره وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة لإساءته المتعمدة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، والتطاول على الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون، والتحريض ضد المواطنين المصريين المتواجدين فى دولة الكويت.واستند محمود، فى بلاغه المقدم ضد الصحفى الكويتى المذكور، إلى التصريحات التى يكتبها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، والتى يتطاول فيها على مصر وشعبها، ويحرض على استخدام العنف ضد المصريين الموجودين فى الكويت، ووصفهم بأوصاف غير لائقة، كما اتهم محمود الصحفى المذكور بأنه يتعمد الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال تصريحاته العنصرية، مشيرا إلى أن المقدم ضده البلاغ، والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية منذ وقت طويل، يتلقى تعليمات من قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى للإساءة لمصر ومؤسساتها وقياداتها والتطاول عليها والتحريض ضدها لتشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية، مضيفا أن الصحفى المذكور يتلقى تمويلات مالية مشبوهة لارتكاب تلك الجرائم فى حق الدولة المصرية ومواطنيها، وأن تصريحاته أثارت استهجان الرأى العام لتطاوله على مصر وقياداتها والتحريض ضدها.وطالب محمود، فى ختام بلاغه وبصفة عاجلة، إصدار أمر ضبط وإحضار ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى لإساءته للدولة المصرية والتحريض ضد مواطنيها، وإدراجه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه حال وصوله للأراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.