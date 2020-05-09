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محمد العسيري

محافظات

رئيس الوزراء: إنهاء المشروعات الخدمية على رأس أولويات الحكومة

السبت 09/مايو/2020 - 12:01 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب صلاح حسنى
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التي قام بها اليوم لمحافظة القليوبية، أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتي على أجندة الاهتمامات ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى في كفر شكر.

رافق مدبولي خلال الجولة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المالية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

واستمع رئيس الوزراء - خلال جولته في أرجاء المحطة - إلى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45 ألف م3يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محافظة القليوبية؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليًا على
أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من اجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع وفي مقدمتها مواقع العمل واﻻنتاج، وذلك في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

وكان رئيس الوزراء قد أجرى جولة في مستشفى كفر شكر المركزي، وتفقد أعمال التطوير الجارية بها، ووصلت نسبة تنفيذها الآن إلى 98%، بتكلفة تقديرية تصل الى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المستشفى والخدمات العلاجية التي تقدمها في مختلف التخصصات، والتي تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، بالإضافة الى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والاطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وذلك من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 106 أسرة، بالإضافة الى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تمت الإشارة خلال الشرح إلى أن مستشفى كفر شكر يعتبر مستشفى مركزيًا متعدد التخصصات يقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 الف نسمة، ومقام على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى، والتزام كل العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في أقرب وقت، ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالي المنطقة.

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