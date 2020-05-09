البابا تواضروس: مصر قدمت الرهبنة إلى العالم

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أن الرهبنة والأديرة هي جوهرة الكنيسة.وأضاف البابا تواضروس الثاني: أن أول راهب في التاريخ هو الأنبا أنطونيوس ابو الرهبان؛ نشأ في بنى سويف في القرن الثالث الميلادي وصار مؤسس الحياة الرهبانية الديريه؛ وصار آباء مثل القديس مقاريوس الكبير والانبا باخوميوس آب الشركة؛ وعدد كبير من الآباء الذين أسسوا الرهبنة في مصر.وتابع البابا تواضروس الثاني في برنامجه اليومي جدد أيامنا كالقديم " الذى تبثه صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مصر قدمت الرهبنة الى كل العالم؛ فالرهبنة هدية مصر للعالم فالكنيسة المصرية هي الذي علمت العالم الرهبنة فتأسست العديد من الأديرة في مختلف أنحاء العالم.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية.