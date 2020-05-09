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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ14 ألفًا

السبت 09/مايو/2020 - 11:59 ص
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في النمسا إلى 14 ألفا، وذلك بعد خروج 30 مصابا من المستشفى.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد بلغ 15 ألفا و833 حالة إيجابية، ليتبقى من الإصابات حاليا 1290 حالة فقط، مشيرة إلى وجود 309 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 79 حالة في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، أمس، في جميع أنحاء النمسا، مشيرة إلى أن 57% من الوفيات من الرجال.

وأشارت إلى أنه بحسب الفئات العمرية فإن عدد الوفيات ممن تتجاوز أعمارهم 85 سنة وما فوق بلغ 235 حالة، و217 حالة وفاة في المرحلة العمرية بين 75- 84 عاما، و94 حالة في عمر 65- 74 عاما، بينما بقية ضحايا الفيروس من الأصغر سنا.

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