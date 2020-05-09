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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الفترة الثانية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ«أولى ثانوى»

السبت 09/مايو/2020 - 11:56 ص
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، في محافظات الفترة الزمنية الثانية، للامتحان الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 20، مايو 2020.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

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