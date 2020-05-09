الصورة الأولى لقتيل مشاجرة السلام

حصلت "الدستور" على صورة المقاول الذى قتل فى مشاجرة بـ٥ طعنات بنهار رمضان بأحد شوارع السلام. وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع منطقة مساكن الجمهورية بدائرة قسم شرطة السلام، وتبين إصابة المجني عليه بـ5 طعنات في الصدر والبطن والرقبة، وتم ضبط الجاني وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.