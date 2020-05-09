ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في تزييف وترويج العملات الوطنية

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد انتشار تداول عملات مقلدة من فئتى (المائة، الخمسون) جنيه مصرى فى التعامل بنطاق العديد من المحافظات.وبناءً على المعلومات الواردة، تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تنسيقًا وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط شخصين (حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) إذ اتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، سوهاج) وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المذكورين بمحل إقامتهما، بعد إستهدافهما بمأموريات متزامنة ومتلاحقة وبتفتيش مسكنهما عثر على ما يلى:عدد 180 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ 18000 جنية مصرى جميعها تحمل رقم مسلسل واحد.عدد 300 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ عدد 4 صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بإجمالى 120 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع.عدد 150 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ عدد4 صور لوجهى العملة الوطنية فئة الخمسون جنيه بقيمة مبلغ (30 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع.الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد وهى عبارة عن:عدد 2 جهاز حاسب آلى حديث بمشتملاتهما.طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى (سكانر).كمية من عبوات الأحبار الملونة، مساطر مدرجه، أدوات حادة، ورق أبيض اللون.عدد (2) هاتف محمول يستخدما فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.بفحص جهازى الحاسب الآلى "المضبوطان" فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة، الخمسون) جنيه مصرى والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بطريقة مُتقنة بإستخدام الأجهزة المضبوطة.بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائها على محادثات نصية تُفيد نشاطهما الإجرامى المشار إليه.بمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما.عقب ضبط المتهمان أمكن -بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وفرع الإدارة بجنوب الصعيد- تحديد عملائهما من راغبى شراء العملات الوطنية المُقلدة والسابق التعامل معهم لترويجها بالأسواق المحلية وهم عدد (ستة أشخاص، مقيمين بمحافظتى سوهاج وقنا) حيث أمكن ضبطهم بعدة مأموريات متلاحقة وبحوزتهم (عدد 70 ورقة مالية فئة المائة جنيه تحمل نفس رقم المسلسل للمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمان) وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على تلك العملات المقلدة من المتهمين سالفى الذكر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.