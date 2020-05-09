برلماني: المواطن أصبح شريكا مع الحكومة في مواجهة كورونا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لتصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل التى أكد فيها أن المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة أزمة كورونا، وإذا لم يتحمل المواطن مسئوليته كاملة لن تجدى الإجراءات أي نفع وأن وسائل الإعلام شركاء في مواجهة الأزمة، مشيدا بدورهم في المساهمة في مواجهة الأزمة.وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، أن هذه التصريحات الواضحة تؤكد بكل جلاء أن هناك مسئولية كبرى على الـ100 مليون مواطن مصرى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وأنه مهما اتخذت الحكومة من إجراءات فإنه لن تكون ناجحة إلا بمشاركة المواطنين، مطالبا الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أن يكون على مستوى المسئولية للحد من انتشار فيروس كورونا وحتى لاتتزايد معدلات إصابة المصريين بهذا الفيروس.وطالب النائب أحمد فؤاد اباظة من جميع المصريين، الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق باستخدام مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وعدم التزاحم خلال هذه الايام المباركة فى شهر رمضان المعظم أثناء شراء المواطنين لاحتياجاتهم من السلع والمنتجات الرمضانية وعدم التزاحم داخل وسائل المواصلات وأمام وداخل البنوك ومكاتب البريد والشهر العقارى وتراخيص المرور، مؤكدا أنه جاء دور المواطن ليكون شريكا رئيسيا وفاعلا مع الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.