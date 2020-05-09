في منتصف رمضان.. أسعار البلح في الأسواق

نشرة أسعار البلح

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وسجل سعر البلح برتمودي فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر البلح أمبركابي سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر البلح الأسواني سجل ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر البلح الجنديلة سجل ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو. وسجل سعر البلح برتمودي فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البلح أمبركابي سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البلح الأسواني سجل ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البلح الجنديلة سجل ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

شهدت أسعار البلح، اليوم السبت٩ مايو ٢٠٢٠، حالة من الاستقرار في الأسواق تزامنا مع حلول منتصف رمضان المبارك.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار البلح في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وظبط حركة الأسواق.ويزيد الطلب البلح أيام شهر رمضان المبارك نظرًا لاعتماد المصريين بالإفطار عليه وقت الإفطار.وسجل سعر البلح الأبيض الغزال ما بين 11 إلى 23 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البلح العينات فسجل ما بين 10 و23 جنيهًا للكيلو.وسجل بلح البان ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 12 و21 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر بلح قرن الغزال ما بين 20 و35 جنيها للكيلو.سجل سعر البلح الأبريمي ما بين 11 إلى 21 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و16 جنيها للكيلو.