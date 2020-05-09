أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت

نشرة أسعار الأسماك





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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت ٩ مايو ٢٠٢٠، حالة من الاستقرار في الأسواق تزامنا مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الأسماك بأنواعها في الأسواق.وتراجع الطلب على الأسماك في رمضان بسبب إقبال المواطنين على اللحوم والدواجن بشكل أكبر.سجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-70 جنيها.وسجل سعر البياض الأملس بين 60 -70 جنيها.وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيها.وسجل سعر البياض الأملس بين 25 – 35 جنيها.وسجل سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيها.وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيه.وسجل سعر سمك موسى بين 60-70 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر سمك الحدادى 10 جنيهات.وسجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيها.وسجل سعر سمك المرجان بين 25 – 35 جنيها.واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيه.واستقر سعر البورى بين 35- 45 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيها.وسجل سعر سمك الشعور 25 – 35 جنيهًا، والوقار 70 – 90 جنيها.