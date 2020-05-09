برلماني: تفشي كورونا فضح الأوضاع المتفاقمة في قطر

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن قطر تترنح اقتصاديا تحت وطأة فيروس كورونا، وأن الأكاذيب التي تحدث عنها الحمدين طوال السنوات الماضية، بزعم تحقيق نمو اقتصادي قوى وعدم التأثر بإجراءات المقاطعة العربية لإرهاب الحمدين اتضحت على حقيقتها.وشدد في بيان له اليوم، على أن قطر دفعت ولا تزال ثمنا باهظا لمساندتها للإرهاب واستضافتها قادة الإخوان الإرهابيين وتبني أجندة دموية ضد مختلف الدول العربية ومصر.وقال الشاذلي، إن الشعب القطري يترنح تحت كورونا من ناحية واستبداد الحمدين وممارساته العدوانية من ناحية أخرى، كما أن مختلف المؤسسات القطرية الكبرى ومنها الخطوط الجوية القطرية، بدأت تسرح الموظفين العاملين فيها لأنها لم تستطع الاستمرار مع تفشي كورونا.في نفس السياق، قال الشاذلي إن الأخبارالتي ترددت عن الانقلاب الأخير في قطر كانت حقيقية فعلا، وهناك سخط تجاه الحمدين لكنه جرى استيعاب الأمر والسيطرة عليه، مشيرا إلى أن تميم بن حمد دمر مفاصل الاقتصاد القطري واستعدى الدول العربية كلها بسياساته.