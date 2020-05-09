محمد سليم: الدولة حريصة على زيادة الأجور والمعاشات رغم أزمة كورونا

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تقديره التام للجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الأجور والمعاشات رغم الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح تمامًا وأن هناك حرصًا بالغًا من قيادتها السياسية على زيادة الرواتب سنويا، لتناسب التحديات الاقتصادية والصحية الجديدة بعد كورونا.وأشاد في بيان له بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وشدد فيها على ضرورة أن يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته بعد أزمة كورونا، وتأكيده أن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور والمعاشات بـ100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصرى أي أعباء خلال أزمة كورونا.في نفس السياق، أكد سليم على نجاح الخطة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا ورفض مصر فكرة الإغلاق التام لأنه سببب خسائر مروعة في العديد من الدول االتي اتبعته، وتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد رمضان مع اتباع تعليمات جديدة تناسب الأوضاع الصحية الطارئة على مستوى العالم أجمع.