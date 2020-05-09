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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الماليزي يبحث مع ترامب هاتفيًا مستجدات أزمة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:42 ص
محي الدين ياسين
محي الدين ياسين
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بحث رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم السبت، أنه بالإضافة إلى التهنئة على تولي محيي الدين منصب رئيس الوزراء، أكد ترامب أيضًا خلال المكالمة التي استغرقت 30 دقيقة، التزامه بمواصلة علاقة التعاون الشامل بين ماليزيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء في منشور كتبه على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تبادلنا الالتزام بأهمية تعاون المجتمع الدولي في الحد من التأثيرات المترتبة على تفشي هذه الجائحة، من حيث الحياة الاجتماعية والاقتصاد العالمي".

كما بحث الزعيمان القضايا التي تهم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون في مجال تطوير اللقاحات والأدوية، فضلًا عن الحق المتساوي للحصول على لقاح ضد كوفيد-19 لاحقًا.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال سبل الدعم والاتفاق على ضمان استمرارية سلسلة توريد الإمدادات الضرورية لا سيما في ظل الأزمة الصحية العالمية.

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