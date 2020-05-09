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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16444 إصابة بكورونا في إسرائيل

السبت 09/مايو/2020 - 10:38 ص
كورونا
كورونا
وسام عطية
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 16444 حالة بعد تسجيل 8 حالات، واستقرار أعداد الوفاة حتى الآن.

وذكرت الوزارة أمس الجمعة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصلت إلى 16436 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 245، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم استمرار انتشاره.

من جانبه، طلب نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، تولى منصب وزير الصحة، بجانب ملف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان يعقوب ليتسمان، وزير صحة الاحتلال السابق، قد أبلغ نتنياهو بتركه الوزارة، وطالبه بتولي منصب وزير الإسكان والبناء، بعد فشله في مواجهة كورونا.

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