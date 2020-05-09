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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تكلفتها 212.8 مليون جنيه.. مدبولى يتفقد تطوير مستشفى كفر شكر المركزى

السبت 09/مايو/2020 - 10:38 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التى يتم تنفيذها حاليًا على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع، وفى مقدمتها مواقع العمل والإنتاج، وذلك فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

وفى مستهل الزيارة التى رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قام رئيس الوزراء بجولة فى مستشفى كفر شكر المركزى، وتفقد أعمال التطوير الجارية به، ووصلت نسبة تنفيذها الآن إلى 98%، بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المستشفى والخدمات العلاجية التى يقدمها فى مختلف التخصصات، والتى تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وذلك من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 106 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تمت الإشارة خلال الشرح إلى أن مستشفى كفر شكر يعتبر مستشفى مركزيًا متعدد التخصصات يقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة، ومقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 الف م2 من إجمالي المساحة الكلية.

وفى ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى، والتزام كل العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال فى أقرب وقت، ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالى المنطقة.

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