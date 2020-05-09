مدارس الجيزة تستقبل طلاب النقل لتسليم المشروعات البحثية (صور)

تابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم السبت، تسليم المشروعات البحثية لمدارس الجيزة، مع تشديده على مديري الإدارات التعليمية، بضرورة اتباع التعليمات الواردة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والالتزام بها بكل دقة.كما أكد حجازي، ضرورة تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم واتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم.كما شدد حجازى على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يوميا لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوى والتدخل الفورى حالة وجود مشكلات مع الالتزام بالجداول المعلنة للتسليم.ومن المقرر اليوم تسليم الأبحاث للصفوف الثالث الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى (فيما يخص أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل .كما نشر مدير المديرية، رسالة للجميع أن الأفضل الدخول على المنصة ورفع الأبحاث وأن التجربة أكثر متعة وآمنة فى ظل الكورونا، وضرورة عدم التلاحم والتباعد وهى خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالمنظومة.يذكر أنه تم تخصيص غرف عمليات وأرقام هواتف مخصصة ومعلنة لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب للتحرك فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين والمتلاعبين فور ثبوت ذلك.