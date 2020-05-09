«الحسين الجامعي»: مصر من أفضل دول العالم في الإجراءات الوقائية

قال الدكتور فيصل زايد، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعى، إن الأمور المتعلقة بفيروس كورونا حتى تلك اللحظة فى مصر هى من أفضل الدول فى العالم كإجراءات وقائية من ذلك الفيروس.وأضاف فيصل زايد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أنه بفضل الله أولا ثم الحكومة، أن الأمور حتى هذ اللحظة بمصر تحت السيطرة، موضحا أن المواطنين خلط عليهم الأمر بالتعايش أو التهاون بالفيروس، حيث أنهم مختلفين تماما.ووأشار مدير مستشفى الحسين الجامعي، إلى أن التعايش معناه أن الحياة يجب أن تستمر ولن تتوقف، وأن الأضرار الاقتصادية لابد من وضعها فى الاعتبار، ولكن بوعي وعدم التهاون.