تغريدة لخامنئي تثير تكهنات حول صلح أمريكي - إيراني

غرد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بمناسبة مولد الإمام حسن بن علي، مستخدما عبارات تمجد صلح الحسن مع الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان.وأثارت تغريدة خامنئي عبر موقع التواتصل الاجتماعي "تويتر"، التكهنات حول إعطاء الضوء الأخضر من خلال هذه التغريدة للبحث عن الصلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات السرية والعلنية مع واشنطن، كما حدث في عام 2013 تحت شعار المرونة الشجاعة، وفقا العربية نت.وجاء في تغريدة خامنئي: "أعتقد أن الإمام حسن المجتبى هو أشجع شخص في تاريخ الإسلام حيث استعد للتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه والمقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة في التاريخ في وقتها".وسبق ووصف خامنئي عام 2013، أن صلح الحسن مع معاوية بالـ"المرونة الشجاعة"، وذلك استنادا إلى كتاب صلح الحسن في عام الجماعة لمؤلفه العراقي، راضي آل ياسين، والذي ترجمه خامنئي من العربية إلى الفارسية قبل ثورة 1979.