العراق: فتح منفذ حدودي لإعادة العالقين بتركيا

قررت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق فتح منفذ إبراهيم الخليل يومي الإثنين والخميس، أسبوعيا، لإتاحة فرصة العودة للعراقيين العالقين في تركيا.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت- إن المنفذ سيكون مفتوحا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ12 من منتصف الليل، مؤكدا أن حكومة إقليم كردستان ستتخذ الإجراءات اللازمة في المنفذ الحدودي لمنع انتشار فيروس "كورونا".وأشار الدوبرداني إلى احتمالية حجر العائدين من قبل صحة نينوى، ونقل أبناء المحافظات العراقية الأخرى إلى محافظاتهم.يذكر أن حكومة إقليم كردستان قررت، منذ مارس الماضي، إغلاق المنافذ الحدودية في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن يسري القرار القابل للتمديد حتى العاشر من مايو الجاري.