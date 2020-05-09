ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

تعتزم ألمانيا حظر إضافة سكر إلى مشروبات الأعشاب الخاصة بالرضع والأطفال في المستقبل، وإضافة إرشادات جديدة على عبوات التغليف.ومن المقرر أن تطرح وزيرة الأغذية الألمانية، يوليا كلوكنر، مرسوما ينص على ذلك للنقاش الأسبوع المقبل في مجلس الولايات (بوندسرات).وينص المرسوم على أنه لا يجب إضافة أي سكر أو مكونات تحلية أخرى مثل العسل أو خلاصة الشعير أو العصائر المركزة إلى شاي الأعشاب والفاكهة للرضع والأطفال الصغار.وتوصي لجان مجلس الولايات بموافقة المجلس على هذا المرسوم خلال انعقاده يوم الجمعة المقبل.وينص المرسوم على وضع إشعار على العبوة أو على الملصق الخاص بالمنتج لتحذير من إضافة السكر أو مكونات التحلية الأخرى عند تحضير المنتج.كما يجب أن يكون هناك أيضا إشارة إلى الحد الأدنى من العمر المسموح بتناوله لهذه المشروبات، والذي لا يجب أن يقل بشكل عام عن أربعة أشهر.