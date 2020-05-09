ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 4333

سجلت أفغانستان، اليوم السبت، 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال وحيد مجروح نائب وزير الصحة الأفغاني - حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 4333 شخصا في أنحاء البلاد.وفي سياق متصل، أوضح مجروح أن حالة وزير الصحة الأفغاني مستقرة ويخضع للعلاج في الوقت الحالي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، أمس أول الخميس، إصابة الوزير بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته مستقرة، وتم عزله في مقر سكنه.