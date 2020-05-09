وفاة و154 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 17 حالة، بحسب ما نقلته فضائية " العربية عاجل".أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 3112 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أمس الجمعة، أن الـ154 إصابة التي تم الإعلان عنها، منها 42 حالة لعمانيين، و112 حالة لغير العمانيين.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات بفيروس كورونا في السلطنة ثابتا عند 15 حالة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن 1025 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.