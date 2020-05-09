البرازيل تسجل 751 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 751 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحّة في البلد الأكثر تأثّرًا بالفيروس في أمريكا اللاتينيّة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- أنه جرى تسجيل 145 ألفا و328 إصابة مؤكّدة بـ"كورونا"، فضلًا عن 9 آلاف و897 وفاة، منذ بداية الجائحة في البلاد.