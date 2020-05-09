البرازيل تسجل 751 وفاة جديدة بسبب كورونا
السبت 09/مايو/2020 - 10:14 ص
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 751 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحّة في البلد الأكثر تأثّرًا بالفيروس في أمريكا اللاتينيّة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- أنه جرى تسجيل 145 ألفا و328 إصابة مؤكّدة بـ"كورونا"، فضلًا عن 9 آلاف و897 وفاة، منذ بداية الجائحة في البلاد.
وذكرت وزارة الصحّة في البلد الأكثر تأثّرًا بالفيروس في أمريكا اللاتينيّة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- أنه جرى تسجيل 145 ألفا و328 إصابة مؤكّدة بـ"كورونا"، فضلًا عن 9 آلاف و897 وفاة، منذ بداية الجائحة في البلاد.