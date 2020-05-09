بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

بدأت مجموعة من الباحثين في جامعة طوكيو تجارب سريرية لدواء قد يعالج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.ويستخدم نافاموستات ميسيليت عادة في علاج التهاب البنكرياس الحاد وأمراض أخرى تؤدي إلى تكون جلطات دموية، ويسوّق الدواء تحت اسم فوثان.ووردت تقارير بأن حالة بعض مرضى فيروس كورونا ساءت بعد تكون جلطات دموية في أجسادهم.ويتم إجراء التجربة السريرية على 160 مريضا يعانون من الالتهاب الرئوي جراء فيروس كورونا في مستشفى جامعة طوكيو وخمس منشآت طبية غيرها في اليابان.ويقسم المرضى إلى مجموعتين. ويتم إعطاء المرضى في المجموعة الأولى دوائي فوثان وأفيغان المضاد للإنفلونزا بينما يعطى المرضى في المجموعة الثانية دواء أفيجان فقط.ويريد الباحثون رؤية ما إذا كان فوثان دواء فعالا وآمنا في علاج أعراض فيروس كورونا. ويقولون إن تجارب المختبر أظهرت أنه ربما سيكون قادرا على تخفيف انتشار الفيروس في الجسم.