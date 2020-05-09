في ملهى ليلي.. بؤرة عدوى جماعية جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية "اليون اليبت" أنها رصدت بؤرة عدوى جماعية بفيروس كورونا مرتبطة بملهى ليلي في العاصمة سول وسط تحركها لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.فقد أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة أن 12 شخصا زاروا ملهى ليليا في حي إيتِوون يوم السبت الماضي أظهرت الفحوصات حملهم للفيروس.ويقول مسؤولو الوزارة إنهم تأكدوا من بؤرة العدوى الجماعية عندما تتبعوا أنشطة رجل في العشرينات من العمر كان قد ثبت حمله للفيروس يوم الأربعاء.وأضافوا أن الرجل زار الملهى الليلي في الساعات الأولى من اليوم السبت بدون ارتداء كمامة وكان يوجد في الملهى نحو 1500 شخص، وتفيد وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تزداد بشكل أكبر.