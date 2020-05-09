الدين العام لليابان يصل 10.45 تريليون دولار

وصل الدين العام لليابان إلى رقم قياسي جديد في الارتفاع للسنة الرابعة على التوالي.وتقول وزارة المالية إن الدين الحكومي بلغ 1114.54 تريليون ين، أي نحو 10.45 تريليون دولار بنهاية مارس، ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 104.85 مليار دولار عن عام سبق.ويعود الارتفاع بشكل رئيسي إلى إصدار سندات حكومية لتغطية النفقات المتزايدة للرعاية الطبية والتمريضية للمسنين الذين تزداد نسبتهم باطراد ومعاشات تقاعدهم وغيرها.ويتألف الدين السيادي من سندات حكومية تبلغ 9.26 ترليون دولار، وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل بقيمة نحو 697.6 مليار دولار وقروض بقيمة 492.4 مليار دولار.وتعتزم اليابان إصدار المزيد من السندات في هذا العام المالي للتعامل مع آثار تفشي فيروس كورونا.وتعتمد الحكومة على إصدار السندات لتمويل الميزانية التكميلية للعام المالي 2020 بقيمة نحو 234.3 مليار دولار، سعيا لمنع تدهور الاقتصاد المحلي.