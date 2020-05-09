وصل لـ14.7%.. البطالة تسجل رقما قياسيا في أمريكا

قفزت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى رقم قياسي الشهر الماضي وسط تفشي فيروس كورونا وآثاره الفتاكة على أكبر اقتصاد في العالم.وذكرت وزارة العمل أمس الجمعة أن نسبة البطالة لشهر أبريل قفزت إلى 14.7% من 4.4% في الشهر السابق، وهو أسوأ رقم منذ أن بدأ تسجيل هذا النوع من البيانات في عام 1948، مؤكدة أن الوظائف غير الزراعية هبطت بأكثر من 20 مليونا في أبريل عن الشهر السابق، وهذا هو أكبر هبوط منذ بدء التسجيل في عام 1939.وقال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس التلفزيونية إن نسبة البطالة الأخيرة "ليست مفاجأة"، مؤكدا "هذه الوظائف ستعود، وستعود قريبا جدا، سنعيش عاما رائعا العام القادم".وفي هذه الأثناء، تُستأنف الأنشطة الاقتصادية في ولايات أمريكية عديدة، إلا أن بعض المحللين يتوقعون أن تبقى نسبة البطالة فوق مستوى 10% لبعض الوقت، بسبب خوف الكثير من المستخدِمين أو أصحاب الأعمال من موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا.