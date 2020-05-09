اليابان تخطط لتوظيف تطبيق محمول لتتبع كورونا

تخطط الحكومة اليابانية لإتاحة برنامج تطبيقي لتتبع فيروس كورونا وحالات التقارب مع حامليها بحلول نهاية هذا الشهر.يذكر أن هذا التطبيق يسجل بيانات الهواتف الذكية التي تقترب من بعضها البعض على مسافة معينة.ويتلقى الناس تنبيهًا في حال اتصلوا عن قرب مع شخص تم تشخيصه بالفيروس.وقد عقدت الحكومة اجتماعا يوم الجمعة لمناقشة سبل توظيف تقنية المعلومات لمنع انتشار الفيروس.وتقرر ألا يتتبع التطبيق أرقام الهواتف والبيانات الخاصة بالمواقع، لحماية الخصوصية.وقال وزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي إن أنظمة تشغيل الطرازات المطروحة من الهواتف الذكية يجري تحديثها الآن لتكون مهيأة لتشغيل التطبيق، مؤكدا انه يأمل أن يبدأ استخدامه عمليا بحلول نهاية هذا الشهر.