الصين: مستعدون لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كورونا

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني اليوم السبت، نقلا عن رسالة من الرئيس شي جين بينغ، إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن الصين مستعدة لتقديم الدعم لكوريا الشمالية في نطاق قدرتها على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.ونقل التلفزيون عن شي قوله إنه قلق للغاية على الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها وإنه مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية.