الصين: مستعدون لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كورونا
السبت 09/مايو/2020 - 09:03 ص
وكالاتطباعة
ذكر التلفزيون الرسمي الصيني اليوم السبت، نقلا عن رسالة من الرئيس شي جين بينغ، إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن الصين مستعدة لتقديم الدعم لكوريا الشمالية في نطاق قدرتها على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقل التلفزيون عن شي قوله إنه قلق للغاية على الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها وإنه مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية.
ونقل التلفزيون عن شي قوله إنه قلق للغاية على الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها وإنه مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية.