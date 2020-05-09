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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع قميص لـ«مارادونا» لمساعدة الفقراء في بوينوس إيريس

السبت 09/مايو/2020 - 08:44 ص
مارادونا
مارادونا
وكالات
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سمح بيع قميص للمنتخب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم يحمل توقيع دييجو مارادونا بجمع المال لحي فقير في ضاحية بوينوس أيريس مشمول بالحجر الناجم عن فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب مارادونا على القميص وهو نسخة عن ذلك الذي ارتداه في كأس العالم لكرة القدم العام 1986 التي فازت بها الأرجنتين "سنخرج من ذلك".

وكان يفترض أن يباع القميص في مزاد علني لكن في نهاية المطاف سيمنح من خلال سحب قرعة يضم الأشخاص الذين اقترحوا مبلغا أكبر من قيمة التبرع المحددة في الأساس للمشاركة.

وسمحت المبادرة بجمع حوالي 100 كيلوجرام من المواد الغذائية فضلا عن معقمات وكمامات حماية من كوفيد-19 ستوزع على أبناء حي فافالورو.

وقالت مارتا غوتيريس التي تسكن الحي "لا يمكن لدييغو أن يتصور الخدمة التي قدمها لنا إنها لا يقدر بثمن. وسأكون له ممتنة طيلة حياتي".

ومنذ بداية الحجر قبل خمسين يوما للحد من انتشار كوفيد-19 تفاقم الفقر الذي كان يطال في الأساس 35،5 % من الأرجنتينيين نهاية العام 2019، على ما قال وزير التنمية الاجتماعية دانييل أرويو.

وتفيد بيانات وزارته أن ثمانية آلاف طن من المواد الغذائية توزع شهريا وهو نصف الحاجة بحسب منظمات اجتماعية لضمان عمل المقاصف التي يستفيد منها نحو نصف مليون طفل.

وإلى جانب الوباء، تواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة وتجري مفاوضات شاقة لإعادة جدولة دينها مع الأطراف الدائنة.

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