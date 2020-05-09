كورونا يلغي مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية ببرشلونة

ألغي مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقررا بين 18 و20 يونيو في برشلونة الإسبانية بسبب وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على ما أعلن المنظمون.وأوضح المنظمون في بيان "دورة العام 2020 من مهرجان سونار في برشلونة لن تحصل وستؤجل إلى 2021، اتخذ القرار لأن هذه الطريقة الوحيدة للمحافظة على صحة المتفرجين والفنانين والفرق العاملة" على تنظيمه.وقد استقطب المهرجان العام الماضي أكثر من 105 آلاف متفرج.وستقام الدورة المقبلة منه من 17 إلى 19 يونيو 2021، على ما أوضح البيان.ويعمل المنظمون "على إعادة برمجة غالبية الحفلات والنشاطات" التي كانت مقررة هذه السنة، كان سيشارك في دورة السنة الحالية الفرقة البريطانية "ذي كميكال براذرز" والسويدي إريك بريدز والفنزويلية أركا.ويسجل في إسبانيا واحد من أعلى معدلات الوفيات جراء كوفيد-19 مع أكثر من 26 ألف ضحية.