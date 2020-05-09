حالة وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

سجلت تايلاند أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اليوم السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى 3004 والوفيات 56 منذ بدء انتشار المرض في يناير.قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا تاويسين ويسانويوتين إن رجلا (68 عاما) من بانكوك توفي جراء الإصابة بالفيروس.وأضاف أن من بين الحالات الجديدة اثنين من إقليم يالا الجنوبي حيث تتخذ السلطات إجراءات صارمة لفحص الناس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى وثمة إصابة ذات صلة بحالات سابقة وبينما يشير السجل المرضي لحالة منها إلى خطورة التواجد في الأماكن العامة.ودفع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة البلاد إلى السماح بشكل متحفظ لبعض الأعمال بمعاودة فتح أبوابها بعد أسابيع من حالة العزل شبه التام.