تحت الإغلاق.. الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ70 لتأسيسه

يحيي الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الذكرى السنوية الـ70 لتأسيسه بشكل محدود، في ظل الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء القارة.وكانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعتزم فتح أبوابها للجمهور كالمعتاد يوم 9 مايو للاحتفال بتوقيع إعلان "شومان"، الذي يعتبر وثيقة تأسيس التكتل، إلا أنها اضطرت لتغيير خططها بسبب الأزمة الصحية.وبدلا من ذلك، سيقيم البرلمان الأوروبي سلسلة من الفعاليات والمعارض على الإنترنت.ودعا رئيس المجلس التشريعي الأوروبي ديفيد ساسولي المنظمات "التي تساهم كل يوم في تغيير وتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر حرمانا وضعفا" إلى المشاركة، بما في ذلك جمعية "ايماوس" الخيرية المعنية بالتشرد ومكافحة الفقر.وتجرى المفوضية الأوروبية حوارات على الإنترنت مع المواطنين وحلقات تعلم على الإنترنت "بشأن اللحظات الرئيسية للاندماج الأوروبي ومستقبلنا".وكان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان قد طرح في التاسع من مايو عام 1950 ولأول مرة فكرة إنشاء اتحاد أوروبي.