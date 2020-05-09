رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحت الإغلاق.. الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ70 لتأسيسه

السبت 09/مايو/2020 - 08:24 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
يحيي الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الذكرى السنوية الـ70 لتأسيسه بشكل محدود، في ظل الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء القارة.

وكانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعتزم فتح أبوابها للجمهور كالمعتاد يوم 9 مايو للاحتفال بتوقيع إعلان "شومان"، الذي يعتبر وثيقة تأسيس التكتل، إلا أنها اضطرت لتغيير خططها بسبب الأزمة الصحية.

وبدلا من ذلك، سيقيم البرلمان الأوروبي سلسلة من الفعاليات والمعارض على الإنترنت.

ودعا رئيس المجلس التشريعي الأوروبي ديفيد ساسولي المنظمات "التي تساهم كل يوم في تغيير وتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر حرمانا وضعفا" إلى المشاركة، بما في ذلك جمعية "ايماوس" الخيرية المعنية بالتشرد ومكافحة الفقر.

وتجرى المفوضية الأوروبية حوارات على الإنترنت مع المواطنين وحلقات تعلم على الإنترنت "بشأن اللحظات الرئيسية للاندماج الأوروبي ومستقبلنا".

وكان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان قد طرح في التاسع من مايو عام 1950 ولأول مرة فكرة إنشاء اتحاد أوروبي.

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى يفجر مفاجأة عن إعلان مدينتى

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن مسلسلات رمضان.. قدمتها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

منوعات

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

بيع قميص لـ«مارادونا» لمساعدة الفقراء في بوينوس إيريس

كورونا يلغي مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية ببرشلونة

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرزاق

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»