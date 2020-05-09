بريطانيا تلزم القادمين من الخارج البقاء فى العزل 14 يوما

قالت صحيفة تايمز إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد أنه سيتعين على كلالمسافرين القادمين إلى بريطانيا البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.وأضافت: "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بما في ذلك البريطانيين العائدين من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما".وأكدت نه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي.وأضاف التقرير أنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من أيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة من ذلك.وقال التقرير إنه سيتم إجراء مراجعات فورية وسيتم فرض غرامات على من يثبت خرقهم للقواعد تصل إلى ألف جنيه أو حتى الترحيل.وسيعلن جونسون تخفيفا محدودا جدا لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع وستتخذ موقفا حذرا في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات.